Lanazione.it - Firenze, Valerio Mastandrea è ‘Migliore’ nello spettacolo di Mattia Torre

Leggi su Lanazione.it

, 2 gennaio 2025 - Al Teatro della Pergola, dal 10 al 12 gennaio,interpreta, scritto e diretto da. È la metamorfosi di un uomo che da paranoico, insicuro e debole, si tramuta in un essere spietato che si guadagna la stima e il consenso di chi, volontariamente o involontariamente, lo circonda. Produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo.in Migliore dà vita alla storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che, in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto), entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure.