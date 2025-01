Ilrestodelcarlino.it - Fabriano e Jesi: è derby. L’attesa sfida dai due volti

Non ci fossero di mezzo problematiche più serie e di strettissima attualità si potrebbe quasi parlare di incontro/scontro tra realtà e culture - almeno momentaneamente - in antitesi.il cuore aperto alle nuove sfide industriali, una viabilità periferica rimodellata e rinnovata, l’orizzonte occupazionale carico di promesse, e di certezze, almeno per gli anni a venire,con i timori e le angosce legate a un futuro incerto a rischio per tante famiglie. Qui invece di solo sport si parla, di sport e delle mille sfaccettature che circondando un evento come ildi pallacanestro, nel caso specifico il Ristopro – General Contractor di domenica prossima (PalaChemiba di Cerreto d’Esi palla a due alle 18). Già sede e location dell’incontro evocano un primo stridente contrasto tra le due più importanti realtà, dopo Pesaro, del basket marchiano:ha il pubblico ma non il palasport,il palasport ce l’ha, con qualche difettuccio ma pienamente efficiente, ma non ha il pubblico inteso come tifo della curva, in sciopero effettivo permanente da più di due anni per gli insanabili, alla luce degli ultimi eventi, contrasti con la attuale ‘proprietà’.