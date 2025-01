Lanotiziagiornale.it - Caso Omeonga: se non fosse stato un calciatore, forse non se ne sarebbe neppure parlato

Nonun, non ne avremmo nemmeno sentito parlare. La vicenda di Stephaneè diventata pubblica solo perché riguarda una persona con abbastanza visibilità. Se sitrattato di uno straniero qualsiasi – per di più nero –relegato a una breve notizia su qualche giornale locale, tra la cronaca e il dimenticatoio. Maè un volto conosciuto, ex Genoa, oggi nella serie B israeliana con il Bnei Sakhnin, e il video posui social rende difficile ignorare quanto accaduto.Un Natale da incubo: l’arresto di StephaneÈ il giorno di Natale, 25 dicembre 2024. Stephanesi trova su un volo in transito a Fiumicino, diretto a Tel Aviv. La giornata, che avrebbe dovuto trascorrere in tranquillo spostamento, prende una piega drammatica quando uno steward lo avvicina per segnalare un presunto problema con i suoi documenti.