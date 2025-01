Lanazione.it - Calcio, Supercoppa: è fiorentina la custodia del trofeo che si assegna a Riad

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 gennaio 2025 - Uno speciale travel case, ma anche un set di pelletteria coordinato con vassoi porta medaglie e una linea di accessori, per proteggere, custodire e trasportare laItaliana, protagonista ada oggi al 6 gennaio. A realizzare lo speciale set per la Lega Serie A è il brand fiorentino della moda Stefano Ricci, in esclusiva per la Ea Sports Fc Supercup. Il travel case è realizzato in alluminio aeronautico, rivestito in pelle di vitello con motivo ottagonale (iconico del brand) e completato da chiusure in palladio. "L'occasione di disputare delle grandi partite all'estero ci consente di valorizzare ilitaliano e le nostre squadre, ma è anche una bella occasione per promuovere le eccellenze del paese e i valori che rappresentano - ha dichiarato l'amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -.