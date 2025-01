Lanazione.it - Calcio, indimenticabile Luis Silvio: sorrisi e autografi, tifosi della Pistoiese in delirio all’incontro

Pistoia, 2 gennaio 2025 –inper. Tanta gente nell’incontro organizzato con l’ex calciatore arancione all’Orange Shop. In un giovedì 2 gennaio davvero da ricordare per i supporter. Prima la visita allo stadio Melani, quindi appunto l’abbraccio con i supporter all’Orange Shop. Infine c’è stato l’altro incontro, organizzato al Nursery Campus di Via Bonellina aperto aie alla stampa. Una giornataper nostalgici e amanti dei colori arancioni, che nei giorni scorsi hanno manifestato, via social e non solo, un enorme affetto per, entrato indissolubilmente nel cuore dei sostenitori. Un fenomeno davvero da raccontare quello dell’affetto per, che ha militato oltre quarant’anni fa nella