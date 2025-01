Unlimitednews.it - Buona la prima, Musetti ai quarti a Hong Kong

(CINA) (ITALPRESS) – Con un nuovo look e un tennis aggressivo, Lorenzofa il suo debutto nel 2025 con una vittoria. In tabellone come seconda testa di serie del “Bank of ChinaTennis Open”, Atp 250 sul duro da 766.290 dollari, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l’azzurro approda aisuperando 6-4 6-3 il canadese Gabriel Diallo, numero 87 del mondo, nella suauscita stagionale. “Mi sentivo molto bene in allenamento, avevo vibrazioni positive ieri nel doppio (perso in coppia con Lorenzo Sonego, ndr). Anche oggi in campo le sensazioni sono state molto buone. Non era facile come primo match della stagione, sono contento di come ho giocato”. E sui capelli corti confessa: “Era da molto che pensavo al cambio di look. L’anno scorso portavo i capelli molto lunghi, ci mettevo tantissimo ad asciugarli.