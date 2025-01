Justcalcio.com - Arteta si è divertito con la “grinta e la fame” di Trossard

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Mikelha elogiato l’atteggiamento positivo di Leandrononostante il suo tempo di gioco limitato, con il suo ex club, il Brighton, il prossimo in panchina per l’Arsenal.La vittoria per 3-1 dei Gunners sul Brentford mercoledì li ha visti salire al secondo posto in classifica, mentre un’altra vittoria sabato li porterebbe a tre punti dalla capolista Liverpool, che non gioca fino a domenica ma ha ancora una partita in mano .Ora sono imbattuti da nove partite consecutive in Premier League verso la seconda metà della stagione, ma nelle ultime settimane hanno visto problemi di infortuni iniziare ad accumularsi, incluso Saka, il che significa chepotrebbe essere pronto per una serie di partite più costante. .“Leo, penso che negli ultimi 12 mesi, abbia molta più costanza, se lo è meritato”, ha detto