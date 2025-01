Zonawrestling.net - AEW: Assalto brutale di Ricochet, Swerve Strickland lasciato senza forze sul ring

Fight For The Fallen di AEW Dynamite ha infiammato il pubblico il 1° gennaio, ma è stato l'scioccante disudopo il match a rubare la scena. Dopo un intenso 3-Way Match tra, Roderick Strong e Jay White per determinare il primo classificato nel Casino Gauntlet della prossima settimana,è emerso dalla folla e ha inflitto un pestaggioche hai fan scioccati e in silenzio.Il caos è iniziato quandoè apparso all'improvviso, brandendo un paio di forbici dorate. Ha preso di mira, ferendolo con l'arma affilata e lasciandolo sanguinante sul pavimento fuori dal. Nel frattempo, Jay White ha approfittato della distrazione, schienando Strong per assicurarsi il primo posto nel Casino Gauntlet.