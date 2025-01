Thesocialpost.it - ”Teste di c…” di Capodanno, arrivano le scuse di Angelo: la sua giustificazione

Sotgiu si scusa per il ‘di caz..’ che ha caratterizzato L’anno che verrà, il programma in onda su Raiuno per il2025. A ridosso della mezzanotte, mentre il conduttore Marco Liorni completata il countdown, il membro dei Ricchi e Poveri è esploso con i fonici: “Me lo aprite il microfono,di caz..?”, ha detto Sotgiu, ignorando ovviamente che il microfono fosse perfettamente funzionante. “Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”, ha detto oggi l’artista scusandosi per l’episodio.L'articolo ”di c.” diledi: la suaproviene da The Social Post.