Montenegro Uccide 7 personeanche bimbi

21.35 Un uomo armato ha aperto il fuoco a Cettigne,inndo sette persone, tra cui bambini. Le autorità riferiscono che il sospettato è ancora in libertà. La polizia ha invitato i cittadini a non uscire dalle abitazioni mentre ancora sono in corso le ricerche dell'aggressore, ancora armato. La polizia ha inviato truppe speciali per catturarlo. Si tratta di un uomo di 45 anni che le autorità hanno identificato. Avrebbe sparato in un bar/ristorante dopo una rissa. Escluso lo scontro tra bande criminali.