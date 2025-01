Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie 2-6 6-4 1-2, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: break del britannico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Non passa il recupero di rovescio di.1-2 Game. Con un buon serve and volley l’azzurro tiene la battuta.40-0 Servizio e dritto a segno per Lorenzo.30-0 Servizio vincente del torinese.15-0 E’ lungo il recupero di dritto delsul drop dell’avversario.2-0 Game. Si ferma sul nastro il rovescio dell’azzurro, che torna ora alla battuta.40-30 Prima vincente dell’ex top ten.30-30 Non basta la generosissima difesa a.15-30 A metà rete il rovescio di.15-15 E’ lungo il rovescio dal centro del tennista nato a Johannesburg.15-0 Dritto lungolinea vincente del.1-0. Il nastro porta fuori il dritto del torinese.30-40 Palla. Risposta bloccata delche manda in tilt l’avversario.