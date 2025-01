Inter-news.it - Inzaghi: «All’Inter nessun desiderio primario! Fonseca? Dispiace»

, oltre a presentare la partita di domani tra Inter e Atalanta, ha risposto pure alla domanda suesonerato dal Milan. Il mister ha parlato dopo Mkhitaryan.COMPETITIVI – Simone, su Sport Mediaset, ha parlato così degli obiettivi in casa Inter: «Sarà un 2025 con tantissime partite e obiettivi ben chiari, che sono gli stessi di quando sono arrivato: fare più partite possibili e vincere trofei.? Cercheremo di essere competitivi in tutte le competizioni, la più importante è quella che comincerà domani. La Supercoppa è più difficile da vincere, viste le due partite in pochi giorni. Già dall’anno scorso, il livello si è alzato».SFIDA – Poiha presentato la partita con l’Atalanta: «Sarà una partita intensa, l’Atalanta la conosciamo, è in continua crescita.