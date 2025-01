Puntomagazine.it - Gran Concerto di Capodanno a Pompei, per accogliere il 2025 in musica

Leggi su Puntomagazine.it

dà inizio alcon ildiL’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno, diretta dal maestro Alfonso Todisco, eseguirà musiche di Rossini, Brahms, Offenbach, Tchaikovsky e StraussLa città disi appresta a ospitare la terza edizione deldi, in programma giovedì, 2 gennaio. L’evento, divenuto ormai un appuntamento stabile nella città degli Scavi e del Santuario, si terrà alle ore 18 nella tradizionale cornice di Piazza Schettini, offrendo un’occasione unica per immergersi nellaclassica e celebrare così l’arrivo del nuovo anno.La serata vedrà l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno, diretta dal maestro Alfonso Todisco. La prestigiosa compagine salernitana proporrà un repertorio che spazia tra alcune delle più celebri composizioni della tradizionele europea, con brani di autori come Gioachino Rossini, Johannes Brahms, Jacques Offenbach, Peter Tchaikovsky e Johann Strauss.