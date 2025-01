Anteprima24.it - Alemanno finisce in carcere, era atteso sabato nel Sannio con il movimento ‘Indipendenza’

Tempo di lettura: 2 minutiGianniha passato la notte di Capodanno nelromano di Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale di Sorveglianza. Tutto è ancora molto vago.L’ex ministro dell’Agricoltura e sindaco di Roma deve scontare una condanna in via definitiva di un anno e 10 mesi per l’accusa di traffico di influenze illecite, aveva ottenuto di svolgere lavori socialmente utili presso il villaggio “Solidarietà e Speranza” di suor Paola D’Auria che opera per aiutare ragazze madri, famiglie disagiate e vittime di violenze. Aveva, inoltre, il divieto di uscire dalla sua abitazione prima delle 7 del mattino, rincasare entro le 21 e non accompagnarsi a pregiudicati.Disposizioni che, secondo gli inquirenti, avrebbe invece violato.