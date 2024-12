Ilrestodelcarlino.it - Vigor, Mancini ai box. Si studiano alternative

Lo si poteva immaginare, non sarebbe stata una sosta natalizia particolarmente tranquilla per mister Aldo Clementi. Il tecnico di Senigallia infatti si è subito rimesso al lavoro per risolvere gli imprevisti che, tanto si sa, fanno parte del gioco. L’ultimo riguarda Lorenzo: il centrocampista di Ostra Vetere, versatile e stakanovista, ha bisogno di fermarsi. In questi mesi ha ricoperto quasi tutti i ruoli del centrocampo, è stato anche terzino destro e sinistro, una miniera inesauribile di soluzioni, eppure il ginocchio fa male ed il tecnico preferisce preservarlo. Non si tratta di un infortunio causato da un trauma, perciò i tempi di recupero non sono decifrabili. Scelta saggia e comprensibile, ma vien da sé che la medianaina avrà bisogno di soluzioni efficaci ed immediate in vista del derby contro il "Castello".