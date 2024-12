Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2024 ore 11:30

DEL 31 DICEMBRE ORE 11.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE CONSOLARI PER TRAFFICO RALLENTAMENTI INTERESSANOLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONILA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTROCAMBIAMO ARGOMENTOAè PREVISTA PER DOMANI L’APERTURA DELLA PORTA SANTA DI SANTA MARIA MAGGIORE, DALLE ORE 12.00 FINO A CESSATE ESIGENZE, SONO CHIUSE AL TRANSITO VIA DELL’ESQUILINO, VIA LIBERIANA, PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE E PIAZZA DELL’ESQUILINOMODIFICATI I PERCORSI DI 8 LINEE BUSIN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA REGIONALE METREOGGI LE ULTIME DEI TRENI DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO SONO ALLE ORE 21.00POI BUS NAVETTA IN PARTENZA DAGLI STESSI STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 22.