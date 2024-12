Venerando Marano alla presidenza del Tribunale dello Stato Vaticano

Leggi su Ildenaro.it

La Sala Stampa della Santa Sede comunica che il professoreassume la carica di presidente deldella Città dela partire dal 1° gennaio 2025.Il professoresuccede a Giuseppe Pignatone, che assume la medesima carica nel 2019 e per il quale, lo scorso 11 dicembre, Papa Francesco ha accettato le dimissioni per raggiunti limiti di età.è ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico all’Università degli Studi di Tor Vergata, dove ricopre il ruolo di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Tra gli altri incarichi, è componente del Comitato Direttivo del Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici dell’Università Cattolica ed è autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto ecclesiastico.Inoltre,fa parte del comitato di redazione della rivista scientifica semestrale Diritto e Religioni, edita dal Gruppo Periodici Pellegrini e diretta dprofessoressa Maria d’Arienzo, titolare della Cattedra di Diritto Ecclesiastico, Diritto Canonico e Diritti Confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli e Presidente dell’Associazione Nazionale dei Docenti di Diritto Ecclesiastico e Canonico.