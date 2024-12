Terribile incidente in tangenziale ruota si stacca da un tir e colpisce un’auto

Leggi su Caffeinamagazine.it

stamani sullaa Torino (nei pressi di Rivoli). Una Fiat 500L degli ausiliari Itp (società concessionaria che gestisce le tratte autostradali A55/A5 e A21), che viaggiava in direzione nord Milano-Aosta, è stata centrata da unatasi da un tir che procedeva nella direzione opposta e che è schizzata via invadendo la carreggiata. Il mezzo pesante si è fermato immediatamente dopo l’accaduto.>> “Dovete dirglielo subito”. Grande Fratello, momento chiave per Helena: la notizia bomba e tutti gli altri muti intorno a leiA quanto riporta Torino Today, sul posto sono intervenuti i suoi colleghi di Itp che hanno chiuso lo svincolo di corso Francia (fino alla cessazione dell’emergenza) e gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo che hanno eseguito i rilievi necessari.