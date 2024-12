Thesocialpost.it - Sequestrata a Natale dall’ex con l’inganno: il massacro durato ore

Napoli: sequestra e picchia l’ex fidanzata, 23enne arrestato dopo quattro giorni di fugaUn incubo iniziato la notte didue giorni si è concluso con l’arresto di un giovane di 23 anni accusato di aver sequestrato e brutalmente picchiato la sua ex fidanzata di 22 anni. La vicenda, avvenuta a Napoli, ha lasciato sgomenta la comunità locale e riacceso i riflettori sulla violenza di genere.AL’agguato: un “ultimo incontro” trasformato in incuboLa notte di, il 23enne ha pedinato la sua ex fidanzata, che stava festeggiando con amici, riuscendo infine a convincerla a un incontro. La ragazza, caduta nella trappola del cosiddetto “ultimo chiarimento,” è salita in auto con lui nel centro storico di Napoli. L’uomo l’ha portata in una zona isolata nel Parco del Vesuvio, dove è iniziata l’aggressione.