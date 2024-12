Terzotemponapoli.com - Mario Rui: “A voi tifosi, il mio grazie di cuore”

Rui ha salutato il Napoli nella giornata di ieri in seguito alla rescissione consensuale del contratto. Nelle scorse ore il terzino sinistro portoghese ha invece voluto salutare con una lettera il pubblico partenopeo. Un pubblico che ha sempre apprezzato la grinta del portoghese e quella sua maglia sempre sudata alla fine di ogni gara. Il calciatore era, fino a ieri, l’ultimo dei “sarriani” rimasti ed è stato un grande protagonista del Napoli di Spalletti e dello Scudetto giunto con il tecnico toscano.Rui, il comunicato della SSC NapoliQuesto ieri il comunicato della Società di De Laurentiis: “La SSC Napoli eRui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringraziaRui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”La lettera aidel terzino portogheseCosìRui oggi sui social: “Non è mai facile trovare le parole giuste per salutare una città, una squadra e deiche sono stati una parte così importante della mia vita.