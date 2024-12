361magazine.com - Marco Liorni: premiato il volto del Capodanno Rai con un’opera d’arte realizzata da Michele e Antonio Affidato

i Bronzi di Riace realizzati da. Omaggiato il conduttore delRai “L’Anno che Verrà”C’è fermento e grande attesa per ilRai “L’Anno che Verrà” che andrà in onda questa sera su Raiuno. Si è svolta la conferenza stampa di presentazione a Reggio Calabria, che dopo Crotone, porterà luci, musica e spettacolo nuovamente in questaregione., conduttore Rai, ha ricevuto una straordinaria opera: la riproduzione in argento dei celebri Bronzi di Riace,dagli artisti.La consegna dell’opera è stata non solo un omaggio a quella che sarà la serata dell’ultimo dell’anno, ma anche un momento simbolico per valorizzare il patrimonio culturale e artistico calabrese. L’opera, che è una riproduzione degli iconici Bronzi di Riace, è un esempio dell’eccellenza artigianale calabrese.