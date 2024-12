Luca Poggi prende in mano le redini di Rai Pubblicità

Leggi su Ildenaro.it

è il nuovo amministratore delegato di Rai. La conferma arriva dalla riunione del consiglio d’amministrazione della concessionaria della Tv di Stato, che si riunisce nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre a Roma sotto la presidenza di Maurizio Fattaccio.La decisione segue l’annuncio di Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato di Raidal 2019, di lasciare il proprio incarico alla fine dell’anno, in anticipo rispetto alla conclusione del suo mandato nel 2025, per dedicarsi a un nuovo progetto nel settore della comunicazione.In Raidal 2018,ricopre il ruolo di direttore Centri Media, a diretto riporto dell’amministratore delegato Gian Paolo Tagliavia, e in precedenza quello di direttore Clienti per l’area Lombardia. Manager di provata competenza, con un’esperienza consolidata a livello nazionale e internazionale nel campo della, dei media e dell’intrattenimento, maturata in aziende come Disney, Discovery Networks, Rcs Mediagroup e Publitalia ’80,assume la guida della concessionaria del servizio pubblico a partire dal 1° gennaio 2025.