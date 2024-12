Game-experience.it - Judas, The Last of Us ed Inside tra le principali fonti d’ispirazione di Ken Levine di BioShock

Ken, celebre per aver ridefinito la narrativa videoludica con titoli come, ha recentemente svelato le suedi ispirazione per il prossimo progetto,. In un’intervista,ha elogiato Theof Us per la sua capacità di raccontare storie profondamente umane eper la sua atmosfera avvolgente e il suo storytelling senza parole.Questi due giochi rappresentano perle due facce dello spettro narrativo: l’emozione umana e l’immersione atmosferica. Kenha rivelato in una nuova intervista su GamesIndustry che ritiene che la narrazione interattiva nei videogiochi sia ancora largamente inesplorata e che ci siano enormi potenzialità da sviluppare.Convuole andare oltre il modello lineare e tradizionale, offrendo un’esperienza più dinamica e reattiva.