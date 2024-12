Inter sarà un inizio anno di fuoco Tutti gli impegni da gennaio a febbraio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Calendario. La stagione dell’Campione d’Italia sembra non voler conoscere sosta. La bella vittoria in trasferta sul campo del Cagliari ha chiuso un 2024 da record ma non c’è nemmeno il tempo di stappare la bottiglia per brindare all’nuovo che subito il calendario mette davanti ai ragazzi di Inzaghi il primo trofeo nazionale, la Supercoppa italiana, in programma dal 2 al 6a Riyadh, in Arabia Saudita, dove l’tenterà di ripetersi per il quartoconsecutivo, prima di rituffarsi nella seconda parte di stagione che culminerà con il Mondiale per Club, al via negli Stati Uniti il 15 giugno.Mesi roventiIl calendario dei Campioni d’Italia si aprirà il 2con la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Atalanta, a +1 proprio sull’in Serie A, in cui un’eventuale vittoria significherebbe scendere di nuovo in campo per la finale lunedì 6contro la vincente della seconda sfida tra Juventus e Milan.