"Il nostro presepe speciale dedicato ad Aurora Stella"

Unad, la giovane ascolana morta tragicamente il 22 febbraio del 2016 a causa di una malattia fulminante. E’ quanto realizzato dai genitori della ragazza, Daniela e Mario, all’interno della propria abitazione. Era dal 2007, dunque, da 17 anni, che la famiglia non allestiva unma stavolta la decisione è stata diversa. "Quando era piccola, mia figlia invitava tanti amici e compagni di scuola a casa nostra per ammirare la riproduzione della Natività – racconta Daniela Massi, mamma die consigliera comunale –. Partecipammo, vincendo, anche a tanti concorsi, tra i quali quello promosso dalla circoscrizione. Poi, per motivi di salute e famigliari, interrompemmo questa tradizione dele da allora non lo abbiamo più fatto. Stavolta, però, da lassùci ha dato la forza per allestirlo di nuovo e siamo davvero felici di esserci riusciti".