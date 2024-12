Ilgiorno.it - Giro di valzer per i manager. All’Int una dg dalla Romagna

È arrivato ieri, con l’ultima giunta regionale dell’anno, il mini-discattato alla scadenza d’un paio di direttori generali di Irccs pubblici come il San Matteo di Pavia e l’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Dov’erano appena divenute effettive le dimissioni di Carlo Nicora, da lui annunciate ai collaboratori prima di Natale, in polemica per un mancato rinnovo arrivato a suo dire "all’ultimo minuto, in modo inaspettato e a dispetto della mia speranza di rimanere con voi, per ragioni che non mi sono sinceramente note" dato che "poche settimane fa avevo dato la mia disponibilità a continuare ed era stata favorevolmente accolta". Al suo posto in via Venezian arriverà una: si tratta di Maria Teresa Montella, sinora direttrice sanitaria dell’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori” di Meldola (Forlì-Cesena), un Irccs pubblico monospecialistico oncologico proprio come l’Int.