Enel riduce l’indebitamento di 12 miliardi

Quotidiano.net - Enel riduce l’indebitamento di 1,2 miliardi

Leggi su Quotidiano.net

E-distribuzione, il braccio diche si occupa di reti, perfeziona la cessione ad A2a, maxi-utility partecipata dai Comuni di Milano e Brescia, di cavi a bassa tensione, cabine e circa 800mila utenze nelle due aree lombarde di pertinenza. Il corrispettivo dell’operazione, definito sulla base di un Enterprise Value di circa 1,35di euro, è pari a circa 1,2e consente al venditoreun equivalente effetto positivo sul. Per almeno un anno E-distribuzione resta nel capitale con il 10% per agevolare l’avvio della nuova società. Successivamente potranno essere esercitate opzioni di acquisto e di vendita per lasciare l’intero pacchetto azionario nelle mani di A2a. L’operazione era stata annunciata lo scorso 9 marzo e già rientra nel piano strategico di A2a, annunciato in novembre, che prevede una Rab (attività regolata, ndr) elettrica di 3,4al 2035.