Digital-news.it - Benvenuto 2025! Aspettando il nuovo anno con i programmi TV della notte di San Silvestro

Leggi su Digital-news.it

La televisione italiana si prepara a celebrare ladi Sane il Capodcon una programmazione che abbraccia generi, stili e atmosfere diverse, offrendo qualcosa per tutti i gusti. Anche quest', il mezzo televisivo si conferma un pilastro insostituibile per chi sceglie di trascorrere l'ultimo dell'e il primo gennaio in compagnia di spettacoli di qualità. La serata del 31 dicembre si aprirà alle 20.30, come da tradizione, con il messaggio di finedel PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, un appuntamento istituzionale che unisce gli italiani in un momento di riflessione e auguri per l'che verrà. Dopo il discorso, ogni rete prenderà il suo corso, dando il via a unadi intrattenimento.Rai1 ospiterà "L'che verrà", il grande spettacolo di piazza che quest'sarà trasmesso dal suggestivo lungomare di Reggio Calabria.