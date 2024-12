Liberoquotidiano.it - Attacco con coltello in strada a Berlino: ferite gravemente due persone, chi finisce in manette

Un uomo ha attaccato e ferito dei passanti con un: è successo davanti al mercato Rewe, nel quartiere di Charlottenburg, una zona piuttosto tranquilla della capitale, come riferito dalla polizia, che ha poi rintracciato e arrestato l'aggressore. Secondo i media locali, duesarebbero state portate in ospedale perché avrebbero riportatopiuttosto gravi. La Bild, inoltre, ha spiegato che diversi passanti si sarebbero gettati addosso all'assalitore per bloccarlo mentre altri avrebbero subito chiamato le forze dell'ordine, lanciando l'allarme. Secondo il giornale tedesco, però, al momento non si parlerebbe di undi tipo terroristico e l'uomo in questione sarebbe affetto da patologie mentali. “Poco prima delle 12, i servizi di emergenza sono stati chiamati a Charlottenburg perché un uomo avrebbe ferito diverse, presumibilmente con un”, ha scritto la polizia su X.