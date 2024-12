Laprimapagina.it - Andrea e Corvino opening act di Achille Lauro per il Capodanno a Cosenza

, allievi della RC Voce e Produzione, saranno tra gliact del concerto didi, in Piazza dei Bruzi. MariaCommodaro, in arte “” nasce al’11 luglio 2002. Cresce a Rende, dove vive fino al 2022, anno in cui si trasferisce a Roma per studiare Psicologia presso La Sapienza. Attualmente, studia canto presso la RC Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale. Carloin arteè nato ail 16 dicembre 1994. Essendo figlio unico, ha conosciuto il tema della solitudine sin dalla giovane età, trovando nel pianoforte un compagno fedele fin da bambino. La musica è diventata il mezzo con cui si prende cura del suo lato emotivo e sensibile, trasformando le emozioni in canzoni che esprimono il suo mondo interiore.