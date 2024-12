Ilrestodelcarlino.it - Ancarani non pone limiti al futuro: "Un’Ancona coraggiosa e concreta"

Mentre l’Ancona prepara la partita di domenica a Isernia, prima di ritorno, con in prova anche un argentino classe 2006, il direttore generale Francescotraccia un bilancio del suo 2024 in biancorosso., sei mesi di Ssc Ancona, al lavoro anche prima che nascesse. Come sono stati? "Faticosi ma positivi, sei mesi di lotta. Spero che i restanti cinque siano solo di lavoro". A cosa si riferisce? "Al fatto che partendo da zero non è stata una passeggiata di salute. Non c’era niente, siamo riusciti a mettere in piedi una struttura, solo adesso c’è un po’ di tranquillità. Da gennaio 2025 l’Ancona parte con una base solida per lavorare e per essere sempre più vincente". Il momento più difficile? "Personalmente direi gli ultimi due mesi, perché i risultati in campo sono arrivati ma fuori dal campo c’è stato un lavoro molto impegnativo.