.com - Sonic 3 – Il film, recensione: un franchise che unisce i fan di ieri e quelli di oggi

La nostradi3 – Il, diretto da Jeff Fowler: un’avventura forse un po’ troppo ricca ma comunque piacevole con super cast in cui spiccano Jim Carrey e la voce di Keanu ReevesIldicontinua spedita la sua corsa con un terzo capitolo ricchissimo (persino troppo) chei fan didi. Il coinvolgimento dei vecchi appassionati del videogioco anni ’90 sembra persino superato da quello del pubblico più giovane, entusiasta di fronte ad un progetto che ha già promesso un quarto capitolo (vedi scene post credits). Diretto ancora una volta da Jeff Fowler, nel cast figurano Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter e Keanu Reeves come doppiatore di Shadow the Hedgehog.Teamvs Shadow the HedgehogIn3 – Il, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima.