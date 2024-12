Puntomagazine.it - Qualiano, riunione comitato ordine pubblico e sicurezza

Dopo la sparatoria con un ferito in seguito ad un tentativo di furto dei giorni scorsid’urgenza in Prefettura Si è concluso poco fa, presso la Prefettura, ilper l’e laconvocato d’urgenza a seguito della sparatoria avvenuta nei giorni scorsi, che ha coinvolto un giovane didurante un tentativo di furto in un’abitazione.Durante l’incontro, Sua Eccellenza il Prefetto Michele Di Bari ha espresso piena solidarietà alla nostra comunità per quanto accaduto e ha condannato con fermezza l’episodio criminale, ribadendo però che non può esserci spazio per la giustizia fai da te. Su questo punto, mi trovo pienamente d’accordo: lae la giustizia devono essere garantite dalle istituzioni, mai da azioni individuali che rischiano di aggravare situazioni già delicate, come d’altronde è accaduto al giovane diche si è trovato al centro del conflitto a fuoco tra banditi e proprietari dell’abitazione.