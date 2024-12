Pupo e quella cena da 5 500 euro offerta a Tony Effe | Mi disse quando diventerò ricco e famoso ricambierò il momento è arrivato

Leggi su Open.online

grande amatore, delle donne e del gioco d’azzardo, anche se ormai gli eccessi, su entrambi i fronti, si sono decisamente attenuati. Certo, lui che perde 130 milioni di lire in 3 secondi nel 1983 a Saint Vincent, a chemin de fer, o lui che riesce ad instaurare un lungo e solidissimo ménage a trois con la moglie Anna e con la compagna Patrizia (50 anni di matrimonio con la prima, 35 di relazione con la seconda), fa assumere al personaggio tonalità quasi epiche. Un pò come il suo legame con la Russia, lì dove è letteralmente osannato, dove canzoni come Su di noi, Forse, Gelato al cioccolato e Firenze Santa Maria Novella, forti di un approccio melodico semplice così gradito ai popoli dell’estpa, vengono cantate con la foga dell’inno nazionale. Tanto chesi è recato a Mosca per la registrazione di uno speciale intitolatoand friends all’interno del Teatro del Cremlino, l’ha definito «Il mio modesto contributo per la pace».