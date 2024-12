Spazionapoli.it - “Possibile addio a gennaio”: spunta una nuova ipotesi per l’azzurro!

Calciomercato – Sono giorni molto caldi in casa Napoli. La società azzurra non è concentrata solo sul mercato in entrata ma anche sulle possibili cessioni. La stagione del Napoli è iniziata davvero al meglio. La squadra di Antonio Conte viaggia ad un ritmo molto elevato, motivo per il quale i tifosi possono iniziare a sognare. Al momento, la classifica sorride ai partenopei che conducono la Serie A assieme all’Atalanta a quota 41 punti. Il cammino è ancora molto lungo, ma a Castel Volturno si respira un pacato ottimismo. A tal proposito, la società non vuole lasciarsi sorprendere, motivo per il quale non sono da escludere cambiamenti importanti. Ad oggi, la dirigenza è concentrata non solo sul mercato in entrata ma anche sulle possibili cessioni.Spinazzola sempre più lontano da Napoli: si muove il TorinoAntonio Conte ha portato a Napoli un DNA del tutto nuovo.