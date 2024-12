Anteprima24.it - Paperdi JuveCaserta, il 2024 si chiude con una vittoria

Tempo di lettura: 4 minutiLal’anno in bellezza aggiudicandosi il derby con la Malvin S. Antimo al termine di una partita il cui risultato condotta fin dai primi minuti di gioco ed il cui risultato finale non è mai stato in discussione. I bianconeri hanno raggiunto la doppia cifra di vantaggio dopo poco più di 8 minuti di gioco grazie ad un canestro di Ricci su assist di Diouf (21-10) ed hanno avuto uno scarto che è stato spesso di 20 punti ed oltre. Soprattutto è stato in difesa che D’Argenzio e compagni hanno fatto la differenza, costringendo i napoletani, nel solo primo tempo, a perdere ben dieci palloni ed a tirare complessivamente con poco meno del 26%. Sempre nei primi due quarti, invece, i bianconeri hanno avuto il 50% complessivo di realizzazione, frutto di un 61% da 2 ed un 27% da tre con 20 assist, 9 palle recuperate e nessuna persa.