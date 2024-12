Calciomercato.it - La doppia firma sblocca Osimhen: pagano subito la clausola

Il futuro dell’attaccante nigeriano si sta rivelando un rebus tutto da sciogliere: l’intreccio non passa inosservato e chiama in causa nuovi protagonistiUno degli attaccanti che sta calamitando le più importanti attenzioni mediatiche è sicuramente Victor. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, sta vivendo una stagione da autorevole protagonista con la maglia dei giallorossi di Istanbul. Lo score realizzativo, del resto, parla chiaro: 12 gol e 5 assist in uno prima parte di stagione a tratti esaltanti.Lala(LaPresse) – Calciomercato.itRispetto a quanto lasciato trapelare fino a qualche settimana fa, il futuro del bomber nigeriano ancora di proprietà del Napoli rappresenta un enigma da sciogliere. Da una parte le continue indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra che vorrebberopropenso ad accettare la corte dei top club di Premier League.