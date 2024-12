Bergamonews.it - Il vescovo Francesco: “Alimentate la speranza nei piccoli, in chi non ce la fa, nei malati, nei carcerati, nei poveri”

Ildi Bergamo, monsignorBeschi, domenica 29 dicembre ha dato il via al Giubileo dellanella Basilica di Santa Maria Maggiore, poi la Messa in Cattedrale. Pubblichiamo la sua omelia.Care sorelle e fratelli,ci proponiamo di essere pellegrini di.Le pagine che abbiamo ascoltato ci parlano di un pellegrinaggio. Nella prima lettura una donna, una madre che va al tempio prima a chiedere un figlio e poi a donarlo al Signore. Pellegrina è anche – nel Vangelo – la Santa Famiglia di Nazareth che ogni anno nella circostanza della Pasqua va al tempio di Gerusalemme.Vogliamo accogliere questa proposta di un Giubileo vissuto come un pellegrinaggio, come un viaggio della.Tante volte abbiamo condiviso viaggi dellaper persone attraversate da malattie incurabili o giudicate così.