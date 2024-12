Lanazione.it - Il ritorno del “fantasma“ di Pianosa: "Condizioni ottimali per il Barbagianni. Avanti col progetto di reintroduzione"

Dal 2021, a seguito degli interventi per l’eradicazione del ratto nero dall’isola di, la presenza delsi era ridotta fino a scomparire. Un “effetto collaterale”, negativo, ma previsto in sede progettuale per un’azione indispensabile alla tutela della biodiversità dell’isola. La presenza del ratto nero – specie introdotta involontariamente dall’uomo – negli anni aveva determinato forti squilibri sia nella fauna che nella flora dell’ex isola carceraria, ma costituiva la fonte di cibo principale per il. Quando qnuta a mancare, il rapace notturno è scomparso. Adesso però è stato fatto un passoimportante per ladel, intervento iniziato nel 2023, che vede insieme Lipu Cruma Livorno e Parco Nazionale Arcipelago Toscano con il supporto di Ispra.