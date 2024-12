Metropolitanmagazine.it - Demi Moore super trendy e cozy per l’inverno con il suo puffer (coordinato con la sua nipotina Lou)

sta riscrivendo il concetto di nonna moderna, e lo fa con stile. L’attrice, famosa per il suo sensazionale The Substance, ha condiviso su Instagram un carosello di foto e video che la ritraggono in un momento di dolcezza invernale con la suaLouetta, affettuosamente chiamata Lou.e il look con ilda neveNelle immagini,e Lou sono immortalate mentre si godono una giornata sulla neve, sfoggiando giacche abbinate di North Face.ha optato per un piumino nero, abbinato a un maglione dello stesso colore, pantaloni impermeabili e un berretto scuro. Il tutto completato da occhiali da aviatore e stivali waterproof in bianco e nero. Lou, invece, ha rubato la scena con la sua giacca camouflage in miniatura, accoppiata a graziosi guanti marroni.