Concertone di Capodanno con Coez, le strade chiuse in città

Tempo di lettura: 2 minutiE’ conto alla rovescia per il concerto diin programma domani sera ad Avellino. Evento che si terrà in corso Corso Vittorio Emanuele II all’altezza della Villa Comunale. Il Comando di Polizia Municipale di Avellino ha reso note leche domani chiuderanno al traffico in concomitanza con l’evento (ecco la delibera). Lecoinvolte sono quelle comprese nel triangolo tra Viale Italia, Corso Europa e via De Conciliis.Dalle 12 del 31 dicembre 2024 fino al termine del concerto, divieto di circolazione, esclusi i residenti ed autorizzati, nelle seguenti:Viale Cassitto; Via Ferdinando Iannaccone; Via Dante, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Fioretti e l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II; Via De Concilii; Viale Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via De Concilii e l’intersezione con Via Sellitto.