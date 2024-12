Dilei.it - Brain rot: non ci allarmiamo. Lo dice la psicologa

rot”, ovvero il “marciume cerebrale”, è diventato il simbolo di un disagio diffuso e sempre più riconoscibile nella società iperconnessa. Pur non essendo un termine scientifico, è così calzante che è stato di recente eletto parola dell’anno e ci ricorda il nostro complicato rapporto con il digitale.Si tratta del presunto deterioramento mentale associato all’eccessivo consumo di social media. Presunto, qui, è la parola chiave, perché anche se tante persone conoscono quella sensazione di impoverimento mentale dopo ore di scrolling, non è poi così ovvia l’associazione causa-effetto con l’utilizzo del digitale. Ma andiamo per ordine.Declino cognitivo e digitale: dati alla manoLa preoccupazione che i social media e l’uso intensivo della tecnologia digitale possano danneggiare il cervello non è nuova.