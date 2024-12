Atp Brisbane 2025 Berrettini subito sconfitto | passa Thompson in rimonta

Leggi su Sportface.it

Parte male ildi Matteo. L’azzurro si è infatti arreso al primo turno del torneo Atp 250 dicontro l’australiano Jordan, numero 26 del ranking e ottava testa di serie del torneo, che si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in due ore e quindici minuti di gioco. Dopo un finale di stagione entusiasmante con il sigillo in Coppa Davis, il tennista romano non è riuscito a dar seguito ai buoni segnali anche nel primo torneo della nuova stagione; in particolare Matteo ha mostrato segni di cedimento alla distanza, calando vistosamente nel secondo set e permettendo così il rientro al suo avversario, sospinto anche dal tifo del pubblico di casa.L’australiano dunque avanza al secondo turno del torneo, dove affronterà lo statunitense Alex Michelsen: lo statunitense hain tre set un altro tennista di casa come Christopher O’Connell al termine di un entusiasmante tie break vinto 12-10 nel terzo e decisivo parziale.