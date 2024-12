Ilfattoquotidiano.it - Assalto al pullman del Palermo dopo la sconfitta con il Cittadella: pietre e bombe carta contro calciatori e dirigenti

Agguato dei tifosi delalla squadra di ritorno dalla trasferta di, dove ha perso per 2-1 (quartanelle ultime cinque partite) scivolando fuori dalla zona playoff di Serie B. Un gruppo composto da circa un centinaio di persone ha assaltato ildella squadra siciliana con a bordo, al rientro in città nella nottela trasferta veneta:, petardi,e fumogeni,aver già scatenato nelle scorse settimane una contestazione verbale nei confronti della società.Ilrosanero è stato fermato all’altezza del comune di Carini, nel Palermitano, dove è partito l’attacco e il lancio di oggettila squadra. Il conducente ha fatto subito rientro all’aeroporto Falcone-Borsellino e alcuni deisono stati costretti a fare ritorno a casa in taxi, lasciando le auto al centro sportivo di Torretta.