Tre cocktail a base di bollicine per brindare a Capodanno con la guida di un grande barman

Se si pensa a quanto tempo e lavoro artigianale ci voglia per ottenere uno spumante di qualità, si capisce anche perché lesiano un simbolo di festa. C’è qualcuno che ha mai aperto una bottiglia a un funerale? Tranne qualche moglie (!) non penso siano stati in molti. È il bar il teatro giusto, il luogo dell’allegria. E deve essere chiaro. Quindi, quando apro una bottiglia, io lo faccio col botto, alla faccia del bon ton e della sommelerie internazionale.Massimo D'Addezio, foto di Francesco Vignali (tratta dal libro Spirits - Gambero Rosso, 2017)SparklingÈ stimolante avere in miscelazione un alleato come il “vino mosso”, quello che in inglese meglio si riesce a sintetizzare con la dicitura “sparkling wine” e che comprende il Prosecco, le tante DOCG italiane a metodo classico, gli Champagne francesi, i Cava spagnoli in tutte le loro varianti e tipologie o l’Asti Spumante.