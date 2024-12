Dilei.it - Stefano De Martino, l’incidente con Belen e il ruolo mancato per Sorrentino: le confessioni

Leggi su Dilei.it

Desa come conquistare il pubblico, non solo con il suo talento, ma anche con la sua irresistibile ironia. Recentemente, il conduttore, ha regalato un viaggio tra i ricordi, raccontando con leggerezza e passione alcuni momenti che hanno segnato la sua vita:in moto conRodriguez, nei primi giorni della loro storia, e ildebutto al cinema con Paolocon: amore e caos sulla stradaEra giovane, innamorato e un po’ impacciato.Deha ricordato così i suoi primi giorni conRodriguez, un amore nato sotto il segno dell’imprevisto.“Stavamo insieme da tre giorni”, ha raccontato a Meglio stasera con il sorriso di chi sa ridere delle proprie disavventure, “lei si stringeva a me sul sellino della moto. io avevo 22 anni”.