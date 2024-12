Pronosticipremium.com - Serie A, rimonta Torino con Adams e Ricci: è 2-2 con l’Udinese

Prosegue imperterrita la 18ª giornata diA, l’ultima di questo appassionate 2024. Programma che si è aperto ieri con i primi tre anticipi, che hanno visto le vittorie di Parma e Inter su Monza e Cagliari ed il frizzante pareggio tra Atalanta e Lazio. Anche la domenica promette spettacolo, e il lunch match non ha deluso da questo punto di vista. Alla Bluenergy Arena si sono affrontatee Udinese, in una sfida chiave per avere nuove informazioni circa le ambizioni delle due squadre in questa stagione.Il risultato è stato un 2-2 utile per anzitutto per tenere lontana la zona calda ma che sa di occasione persa per provare ad accarezzare la zona Europa. I rimpianti sono sicuramente maggiori nel, autrice di un ottimo primo tempo, tradottosi nel vantaggio firmato Isaak Touré, e di un approccio vincente nel secondo, con il raddoppio di bomber Lucca.