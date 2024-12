Inter-news.it - Serie A, dopo la vittoria dell’Inter oggi tocca al Napoli: le partite

L’Inter ieri ha completato al meglio il suo 2024 inA, vincendo a Cagliari per 0-3 e accorciando di due punti sull’Atalanta fermata dalla Lazio.però c’è il, in casa col Venezia, in una domenica che vede anche Juventus-Fiorentina e Milan-Roma.A 2024-2025 – 18ª GIORNATAUdinese-Torino domenica 29 dicembre ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN-Venezia domenica 29 dicembre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNJuventus-Fiorentina domenica 29 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZNMilan-Roma domenica 29 dicembre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNComo-Lecce lunedì 30 dicembre ore 18.