Scooter si ferma accanto a un taxi e scatta l’assalto aggressione e minacce a tassista e cliente | Vogliamo tutti i soldi

Milano, 29 dicembre 2024 – L'orario della dashcam delsegna le 2.06 del 24 dicembre, la notte della Vigilia di Natale. L'occhio elettronico installato all'interno dell'abitacolo immortala il conducente al volante e unaappena arrivata a destinazione: deve pagare la corsa con il pos, ma per due volte il dispositivo elettronico dà come risposta "transazione fallita". Passano circa due minuti. Nel frattempo, dai finestrini si vedono i fari di uno: sono in due in sella, sino a pochi metri dall'auto bianca. Qualche secondo dopo,l'assalto, ripreso per intero dalla telecamera. Il raid in macchina Il video sta circolando da qualche giorno sulle chat interne: stando a quanto ricostruito dal Giorno, il blitz è avvenuto in via Ceva, alla Bovisasca. La sequenza choc, che riaccende ancora una volta i riflettori su una categoria spesso nel mirino dei rapinatori, specie durante il turno di notte, riparte dalle 2.