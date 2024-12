Ilgiorno.it - Quanto sono pericolosi gli squali per l’uomo? Attacchi mortali, vittime e curiosità

Leggi su Ilgiorno.it

fra le creature più affascinanti del mare, nonostante la cattiva pubblicità che deriva loro da una fortunata serie di film (e, va detto, anche per alcuniavvenuti nella realtà). Glianimali la cui sopravvivenza è messa a rischio anche dal commercio che si fa della loro carne. Oggi, secondo il Wwf, il 36% delle più di 1.200 specie die razze che vivono nei mari mondiali è in pericolo di estinzione. DiecisugliQualigliper l'uomo Perché glia rischio estinzione? Le specie più pescate in Italia DiecisugliUna verdesca Glirappresentano un mondo "misterioso". Pesci che siamo abituati a guardare con un certo timore ma che, allo stesso tempo, ci attirano. Eppure di loro sappiamo davvero tutto? Ecco diecisugli, così come riassunte da Giulia Prato, responsabile programma mare per Wwf Italia.